Время сфокусироваться на будущем Турции, заявил Эрдоган после победы на выборах

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время сосредоточиться на будущем Турции, оставив позади напряженность периода выборов, после победы на президентских выборах в воскресенье.

«Наш народ дал предоставил нам президентские и исполнительные полномочия», — сказал он во время короткой речи в Стамбуле.

«Надеюсь, никто не попытается бросить тень на результат и нанести ущерб демократии, чтобы скрыть свой собственный провал».

По неофициальным предварительным данным, Эрдоган набрал 52,5 процента голосов после обработки почти 97 процентов бюллетеней. Ближайший преследователь, Мухаррем Индже, набрал 30,8 процента.

В парламентских же выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) — 42,4 процента голосов.

Эрдоган также подчеркнул, что высокая явка на президентских и парламентских выборах в Турции (около 90%) в воскресенье — это показатель и урок демократии.



«Благодарю всех проголосовавших граждан. Девяносто процентов явки — это рекорд, это показатель и урок демократии для всех. Народ выразил свою волю. Всю напряженность, которая была во время предвыборной кампании, нужно оставить и с решимостью продолжать идти вперед. Надеюсь, что никто не будет бросать тень на нашу избирательную систему и наносить ущерб ей ради того, чтобы скрыть свою неудачу», — заявил Эрдоган.



Он выразил надежду на то, что выборы станут залогом дальнейших успехов Турции.