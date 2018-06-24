В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента

За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента и парламента Турции

Эрдоган лидирует в избирательной гонке по итогам всех опросов

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

Досрочные президентские и парламентские выборы, которые впервые в истории Турции прошли в один день, завершились в воскресенье без серьезных инцидентов. Как сообщило Агентство Анадолу, избирательные пункты закрылись в 17:00 по местному времени.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «серьезных нарушений законодательства на выборах зафиксировано не было». ОБСЕ также не обнаружила ограничений в мониторинге выборов.

По словам министра юстиции Абдулхамита Гюля, в ходе выборов в Турции не зафиксировано каких-либо негативных явлений.

Министр вместе с супругой и детьми прибыл для голосования на избирательный участок в районе Шехиткамиль в Газиантепе.

После голосования глава ведомства побеседовал с гражданами.

Как сообщил Гюль журналистам, голосование на выборах проходит в спокойной обстановке. Министр выразил уверенность в том, что нынешние выборы пойдут на благо Турции, её народа и демократии.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представленная 234 наблюдателями, следящими за процессом голосования, сообщила, что президентские и парламентские выборы в Турции проходят без каких-либо препятствий в отношении прозрачности их проведения.

На выборы в целом были зарегестрированы 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя.

Граждане Турции за рубежом проголосовали на выборах с 7 по 19 июня.

Зарегистрированные за рубежом избиратели также имели возможность проголосовать на КПП на турецкой границе до 17:00 24 июня.

Избирательные участки в Турции были открыты с 08:00 до 17:00. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: Реджеп Тайип Эрдоган – кандидат от «Народного альянса», который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией национального действия (MHP); кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

100 тысяч подписей избирателей, необходимых для участия в президентских выборах, набрали лидер «Хорошей партии» (IP) Мераль Акшенер, председатель «Партии процветания» (Saadet Partisi) Темель Карамоллаоглу и глава партии «Родина» (Vatan Partisi) Догу Перинчек.

В парламентских выборах приняли участие кандидаты от Партии справедливости и развития, CHP, HDP, HÜDAPAR, IP, MHP, SP и VP.

Партия справедливости и развития и МНР идут на выборы в составе «Народного альянса», а IP, CHP и SP – в составе «Альянса нации».

Аккредитацию на досрочных выборах президента и парламента 27-го созыва в Турции прошли 635 сотрудников органов СМИ из 34 стран мира.

Процесс аккредитации журналистов проводится Главным управлением прессы, вещания и информации при правительстве Турции (BYEGM).

В BYEGM сообщили, что для аккредитованных сотрудников СМИ будут созданы все условия для освещения процесса голосования. Они смогут проводить видео и фотосъёмки в любых районах Турции.

Кроме того, для сотрудников СМИ созданы пресс-центры в Анкаре, Стамбуле и Диярбакыре. Здесь установлены мониторы, на которые будут выдаваться данные Агентства Анадолу и ЦИК.