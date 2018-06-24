Главные политики Турции проголосовали на выборах президента и парламента

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

В Турции началось голосование на выборах президента и парламента

Главные политики страны отдали свои голоса на выборах президента и парламента в Турции, которые проходят в воскресенье.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, вместе со своей женой Эмине Эрдоган и внуками, проголосовал на избирательном участке в стамбульком районе Ускюдар.

Турция переживает новый этап демократических изменений, меняется форма государственного правления, отметил Эрдоган.

По словам главы государства, на 13:30 24 июня серьезных нарушений законодательства на президентских и парламентских выборах не зафиксировано. «Явка на выборах в Турции высока. Об этом говорят сообщения, поступающие из разных районов Турции», — сказал Эрдоган.

Одним из первых в избирательный участок прибыл премьер-министр Бинали Йылдырым, отдав свой голос в начальной школе им. Бахар Йылдырым в районе Карабаглар в Измире.





Во дворе школы глава правительства побеседовал с группой избирателей, встретивших его радостными возгласами и аплодисментами.

Йылдырым выразил уверенность в том, что сегодняшние выборы внесут вклад в дальнейшее развитие Турции.

Премьер-министр Бинали Йылдырым пообещал в шутку выставить свое кресло на аукцион, так как его должность при переходе на президентскую систему после президентских и парламентских выборов будет упразднена.





Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в 09:20 по местному времени прибыл на избирательный участок, открытый в школе «Добруджа» в стамбульском районе Газиосманпаша.

Как сообщил Сойлу журналистам, голосование в 81 провинции Турции проходит в спокойной обстановке.

Министр выразил уверенность в том, что турецкий народ, как всегда, примет правильное решение для своего будущего и будущего страны.

«Мы с уважением отнесемся к воле народа», — подчеркнул Сойлу.





Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу надеется на то, что выборы 24 июня внесут вклад в демократические развитие страны.

На выходе из избирательного участка в районе Аланья в Анталье министр подчеркнул, что нынешние президентские и парламентские выборы в Турции имеют критический характер.

«Это самые критические выборы в истории Турции. Страна переживает один из непростых периодов своего развития. Меняется форма государственного правления. Надеюсь, сегодняшнее голосование станет залогом дальнейшего развития республики», — сказал Чавушоглу.





Кандидаты в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже и от Хорошей партии Мераль Акшенер проголосовали на досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье.



Акшенер проголосовала в Стамбуле, а Инжде — в городе Ялова на северо-западе страны, от которого он был избран депутатом парламента.



Индже не сделал заявлений для прессы, а Акшенер назвала эти выборы особыми. «Выбор народа уже нельзя будет изменить. Желаю, чтобы результаты выборов точно отразили волю избирателей», — сказала она журналистам.



