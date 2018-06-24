Мировые лидеры поздравляют Эрдогана с высокими результатами на выборах

Мировые лидеры поздравляют Реджепа Тайипа Эрдагана с высокими результатами на президентских выборах Турции, которые прошли в воскресенье, 24 июня.

Первым Эрдогана поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно сообщению, в телефонной беседе с турецким лидером президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что под руководством Редлжепа Тайипа Эрдогана братская Турция достигнет еще больших успехов и достижений, укрепив свои позиции на мировой арене.

Президент Азербайджана пожелал Эрдогану новых успехов.

Президент Турции выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поздравление и оказанное внимание.

Лидеры двух стран выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана совершить официальный визит в Баку. Эрдоган принял приглашение.

Турецкого лидера поздравили также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Албании Эди Рама, эмир Катара Тамим бин Хамад Ат-Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.