«Народный альянс» лидирует на выборах в парламент Турции

Правящая Партия справедливости и развития (AK Parti), набравшая 42,7% по итогам обработки более 92% бюллетеней, лидирует на парламентских выборах, которые проходят в Турции в воскресенье.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,5%, националистическая Партия национального движения — 11,3%, Партия демократии народов — 11%, Хорошая партия — 10% голосов.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия процветания, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия», Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.

Партия справедливости и развития и МНР приняли участие на выборах в составе «Народного альянса», а IP, CHP и SP – в составе «Альянса нации».