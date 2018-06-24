На выборах в Турции впервые используются мобильные избирательные участки

В Турции началось голосование на выборах президента и парламента

Высшая избирательная комиссия Турции сформировала мобильные избирательные участки для престарелых избирателей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Мобильные избирательные участки задействованы на выборах впервые в истории Турции.

Правом голоса в Турции обладают более 56,3 миллиона избирателей, которые могут проголосовать на 180 тысячах 065 избирательных участках.

При этом в Турции подготовлен список из 17 тысяч 258 избирателей, которые не могут по состоянию здоровья прийти на избирательные участки. Указанные граждане проголосуют по месту жительства благодаря мобильным избирательным участкам.

В Турции сегодня, 24 июня, проходит голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва.

На выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. Граждане Турции за рубежом проголосовали с 7 по 19 июня.

Избирательные участки в Турции открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.