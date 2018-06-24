Победа Эрдогана на выборах президента Турции ожидается в первом туре

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 55,1% по данным обработки 70% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,4%.

Отрыв Эрдогана от Индже сокращается по мере подсчета голосов. Акшенер набирает 7,5%, Демирташ — 6,9 %, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

При этом с 221 голосом против 87, Эрдоган обошёл своего соперника Индже в родной деревне кандидата от СНР — Эльмалы.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии процветания) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

Досрочные президентские и парламентские выборы впервые в истории Турции прошли в один день. На выборы в целом были зарегестрированы 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя, а на избирательных участках было установлено 180.065 урн для голосования.