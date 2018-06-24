За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента и парламента Турции

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

В Турции началось голосование на выборах президента и парламента

Судебный процесс начат против 10 человек, выдавших себя за иностранных наблюдателей и пытавшихся вмешаться в процесс голосования на президентских и парламентских выборах в Турции.

Согласно информации, полученной от должностных лиц министерства внутренних дел, в отношении 10 иностранцев начатсудебный процесс в связи с тем, что они пытались вмешаться в процесс выборов в четырёх турецких провинциях.

Трое граждан Франции действовали в провинции Агры, трое немцев — в Шырнаке, один итальянец — в Батмане и трое — в Диярбакыре.

Было установлено, что упомянутые лица не имели аккредитации на президентские и парламентские выборы, которые проходят в Турции в воскресенье, и выдавали себя за наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Позже стало известно, что трое франзуцов, выдавших себя за иностранных наблюдателей ОБСЕ, были взяты под стражу.

Ещё четверо были задержаны по подозрению в подтасовке голосов в районе Суруч в юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа.

В Турции сегодня, 24 июня, проходит голосование на президентских и парламентских выборах. Подсчёт голосов будет произведён после 17:00 по местному времени.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: Реджеп Тайип Эрдоган – кандидат от «Народного альянса», который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией национального действия (MHP); кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

100 тысяч подписей избирателей, необходимых для участия в президентских выборах, набрали лидер «Хорошей партии» (IP) Мераль Акшенер, председатель «Партии процветания» (Saadet Partisi) Темель Карамоллаоглу и глава партии «Родина» (Vatan Partisi) Догу Перинчек.