ЕС надеется на дальнейшее сотрубничество с Турцией

Еврокомиссия (ЕК) надеется, что Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана останется партнером Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Мы со своей стороны надеемся, что под руководством Эрдогана Турция останется приверженным партнером ЕС по таким важным взаимно интересующим вопросам, как миграция, безопасность, региональная стабильность и борьба с терроризмом», — сказал он.

По словам Схинаса, министры иностранных дел 28 стран Евросоюза сделают отдельное заявление по выборам в Турции по итогам проходящего в понедельник заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Их, по неофициальным предварительным данным, выиграл Эрдоган, набравший 52,5%; его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже получает 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.