Оппозиционная партия CHP получила самую слабую поддержку с 2011 года

Эрдоган провёт встречу с кандидатом в президенты от оппозиционной партии CHP

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

Главная оппозиционная Республиканская народная партия (CHP), возглавляемая Кемалем Кылычдароглу с 2010 года, получила самый низкий за последние годы уровень поддержки на парламентских выборах Турции, прошедших в воскресенье.

В соответствии с последними результатами парламентских выборов, CHP получила 22,64 процента голосов после обработки 99,91 процента, что стало самым низким в процентном соотношении показаталем для партии с 2011 года.

Последние парламентские выборы стали четвёртыми c того момента, как Кылычдароглу стал председателем партии.

По результатам выборов в июне 2011 года, CHP получила 135 мест в парламенте, заручившись поддержкой 25,98 процента избирателей.

Четыре года спустя, в июне 2015 года партии удалось получить 132 места, благодаря 25 процентам голосов, но так как ни одна из участвовавшах в выборах партий не смогла сформировать большинство или создать коалиционное правительство, были проведены повторные выборы.

В ноябре 2015 года CHP получила 134 места, получив 25,32 процента голосов.

На парламентских выборах 53,6 процента избирателей отдали своё предпочтение «Народному альянсу», объединяющему Партию справедливости и развития (AK Parti) Реджепа Тайипа Эрдогана и Партию националистического движения (MHP).