Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в поздравлении Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием президентом Турции подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин отметил поступательный характер развития российско-турецких партнёрских отношений, которые по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.

«Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идёт в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте», — говорится в сообщении.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6 процента по данным обработки 99 процентов бюллетеней. Его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) набирает 30,7 проценита Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — 8,4 процента, Мераль Акшенер (от Хорошей партии) — 7,3 процента, Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) — 0,9 процента и Догу Перинчек (от партии «Родина») — 0,2 процента.