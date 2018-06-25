Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов — ЦИК

Мировые лидеры поздравляют Эрдогана с высокими результатами на выборах

«Народный альянс» лидирует на выборах в парламент Турции

Время сфокусироваться на будущем Турции, заявил Эрдоган после победы на выборах

По итогам подсчёта голосов на выборах президента и парламента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов избирателей, сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

По его словам, подсчитано уже 97,7 процентов бюллетеней, а оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции.

Гювен привлёк также внимание к данным выборов в парламент страны.

Глава Высшей избирательной комиссии отметил, что по предварительным итогам голосования 24 июня 10-процентный выборный барьер преодолели шесть политических партий.

«Данные протоколов, поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии, незамедлительно передаются представителям политических партий», — отметил Гювен, подчеркнув, что с 2014 года не озвучивалось ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов.