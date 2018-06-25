Я принимаю результаты выборов — Мухаррем Индже

Я принимаю результаты выборов, так как наши подсчёты совпадают с официальными результатами, заявил на пресс-конференции кандидат в президенты Турции от партии СНР Мухаррем Индже.

Ранее председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен сообщил, что по итогам подсчёта голосов на выборах президента и парламента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов избирателей.

По его словам, подсчитано уже 97,7 процентов бюллетеней, а оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции прошли на воскресенье, 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока — в ноябре 2019 года. После выборов в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

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