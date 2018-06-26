Представитель Эрдогана раскритиковал американского конгрессмена за слова о выборах

Время сфокусироваться на будущем Турции, заявил Эрдоган после победы на выборах

Основной соперник Эрдогана на выборах Индже поздравил его с победой

Пресс-секретарь президента Ибрахим Калын жёстко отреагировал на слова члена Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа о выборах, которые прошли в Турции 26 июня, посоветовав ему «помалкивать».

Калын прокомментировал слова Шиффа в адрес политиков и общественных деятелей, поздравивших президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой, заявив, что турецкий народ выразил чёткую волю на выборах 24 июня.

«Турецкий народ сказал своё слово. А вам следует заткнуться», — написал Калын в Twitter.

Шифф ранее заявил, что «Эрдоган выиграл выборы путём ареста оппозиционеров, насилия и ограничения свободы слова». При этом конгрессмен призвал «не поздравлять турецкого лидера с победой на выборах 24 июня».

В Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган по итогам подсчета более 99 процентов бюллетеней набирает большинство голосов избирателей на президентских выборах.

Наибольшее число голосов на парламентских выборах также набирает возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития.

Официальные итоги выборов будут оглашены пятого июля.