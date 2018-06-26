Эрдоган и Трамп встретятся на саммите НАТО в Брюсселе

Лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский президент поздравил Эрдогана с победой на выборах 24 июня. Они договорились о встрече на полях саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, говорится в сообщении пресс-службы президента Эрдогана.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп поздравил нашего президента с победой на выборах 24 июня и пожелал ему успехов. Они заявили, что с нетерпением ожидают встречи на полях саммита НАТО, который пройдёт 11-12 июля в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера подтвердили свою решимость развивать в предстоящий период двустороннее сотрудничество во всех сферах, прежде всего, в оборонной и военной промышленностях. Они также подчеркнули важность продолжения совместной работы по реализации «дорожной карты» по сирийскому Манбиджу и в борьбе с терроризмом.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о подготовке вслед за прошедшими в Турции выборами переговоров между президентом Эрдоганом и Трампом, «с тем, чтобы ещё раз подчеркнуть крепкие связи между двумя странами», не уточнив даты планируемых переговоров.