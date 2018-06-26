Эрдоган и Трамп проведут переговоры после победных выборов — Белый дом

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о подготовке вслед за прошедшими в Турции выборами переговоров между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером США Дональдом Трампом.

«Мы работаем над организацией переговоров между президентом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с тем, чтобы ещё раз подчеркнуть крепкие связи между нашими странами», —сказала Сандерс на ежедневном брифинге в Белом доме.

Представитель администрации США призвала Турцию к «шагам по укреплению демократии» и «продолжению прогресса в решении вопросов двусторонних отношений».

Спикер не дала комментариев по поводу даты планируемых переговоров.

Многие мировые лидеры уже поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.