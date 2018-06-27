МИД Турции назвал решение Совета ЕС двуличным и предвзятым

Решение по Турции, принятое 26 июня Советом ЕС по общим вопросам, является показателем двуличия и предвзятости Европейского союза, говорится в заявлении МИД Турции.

«Анкара не приемлет попыток увязывания процесса интеграции Турции в ЕС с некими новыми условиями в свете концепции расширения Евросоюза. Подобные решения не могут сказаться на статусе Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС», — говорится в заявлении.

В МИД также выразили недоумение в связи с выдвижением предусловий для обновления соглашения о Таможенном союзе между Турцией и ЕС.



Как отмечалось в опубликованном накануне заключении Совета ЕС, Турция все больше отдаляется от Евросоюза, поэтому переговоры о присоединении Турции фактически застопорились, никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены, никакой дальнейшей работы в направлении модернизации Таможенного союза ЕС-Турция не предусматривается.



«Совет Евросоюза на заседании 26 июня в принятых решениях относительно нашей страны еще раз показал стереотипное отношение к ней и несправедливую позицию. Мы ни в коем случае не принимаем новые условия… по продолжению процесса нашего участия в переговорах о расширении ЕС. Мы еще раз увидели, что ЕС ведет себя нечестно по отношению к Турции. На этом фоне попытка ЕС возложить ответственность на нашу страну в отходе от процесса сближения с ним является двуличием и предвзятостью», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.



Отмечается, что невозможно понять связь замораживания переговоров о вступлении Турции в ЕС с «обновлением Таможенного союза, который будет служить интересам как Турции, так и ЕС».



Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.



Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.



Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.