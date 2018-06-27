Турция заинтересована в сильной Украине – Чавушоглу

Турция и далее будет поддерживать развитие и территориальную целостность Украины, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене.

«Мы хотим, чтобы Украина уверенно стояла на своих ногах», – сказал Чавушоглу, отметив важность дальнейшего реформирования страны.

Продолжение реформ в Украине имеет стратегическое значение для мирового сообщества, Турция выступает за сильную Украину, что возможно лишь при условии успешных реформ, добавил министр.

«На примере своей страны могу с уверенностью констатировать, что проведение масштабных реформ – нелегкий процесс. Частичная реализация пакета реформ также не является выходом из ситуации», – сказал Чавушоглу.

Главной движущей силой любых реформ является воля рядовых граждан и четкий курс властей, отметил министр.

По его словам, Анкара твердо поддерживает суверенитет и целостность страны, а путь к «исправлению ситуации в Донбассе и Крыму» лежит через реформированную и процветающую Украину.

«Турция продолжит поддерживать Украину», – сказал Чавушоглу.

Однодневная международная конференция по вопросам ускорения реформ в Украине «Движущая сила изменений» (A Driver for Change) проходит в Копенгагене в среду, сообщает МИД Дании.



Поясняется, что одной из целей является укрепление диалога между Украиной и международным сообществом, а также ознакомление с планами страны по дальнейшему реформированию. В сообщении для прессы датского МИД говорится, что Дания, ставшая одним из организаторов конференции, и Европа «имеют стратегический интерес в успехе процесса реформ в Украине». Участие в конференции примет делегация из Украины, ожидаются главы МИД из около десяти стран-членов ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан, официальные представители деловых кругов стран ЕС, стран G7 и НАТО.



Первая подобная конференция по реформам в Украине прошла в прошлом году в Лондоне.



«Украина не одинока. И Украина не будет забыта», — написал в своем микроблоге Twitter премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен по окончании встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом.



Среди участников конференции также глава МИД Швеции Маргот Валльстрём. В сообщении шведского МИД в этой связи говорится, что Валльстрём в ходе конференции намерена обратить внимание на проблемы, в решении которых Стокгольм принимает активное участие и оказывает всестороннюю поддержку. Это, в частности, такие вопросы, как децентрализация и гендерная политика. Валльстрём намерена также обратить внимание украинских властей на важность развития гражданского общества, на активизацию реформ в правовой и антикоррупционной сферах.