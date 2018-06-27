1/10 часть нового турецкого парламента составили Мехметы и Ахметы

После того, как в воскресенье в Турции были проведены президентские и парламентские выборы и стало известно, кто будет занимать парламентские кресла, в социальных сетях стали появляться интересные факты о новоизбранных депутатах.

Так среди 600 членов парламента самым популярным именем оказалось Ахмет – часто используемое имя в мусульманском мире, которое носит 31 депутат. Имя Ахмет имеется в каждой из пяти партий, которые преодолели 10-процентный барраж и вошли в парламент, а именно — Партия справедливости и развития (AK Parti), Народно-республиканская партия (CHP), националистическая Партия национального движения (MHP), Партия демократии народов (HDP), Хорошая партия (IP).

Второе по популярности имя – Мехмет, которое является турецкой версией арабского имени Мухаммед, также встречается во всех партиях парламента. Его носят 27 депутатов. За Мехметом следует Мустафа – 20, Али – 12 и Ибрахим – 8.

Самым популярным женским именем оказалось Эмине, его носят пять депутатов парламента. На втором месте оказались имена Айше и Фатма – по четыре депутата на каждое имя.

Если же распределить членов парламента по профессиям, 62 из них являются юристами, 44 – бывшие бюрократы, 40 – бизнесмены, 34 – инженеры и 24 – доктора.