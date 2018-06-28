Эрдоган и лидер MHP договорились не продлевать режим ЧП в Турции

Эрдоган и Трамп встретятся на саммите НАТО в Брюсселе

Основной соперник Эрдогана на выборах Индже поздравил его с победой

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели доcтигли договорённости не продлевать режим чрезвычайного положения в стране в ходе их первой встречи после прошедших в Турции президентских и парламентских выборов в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

Встреча лидеров «Народного альянса», который объединяет правящую Партию справедливости и развития (AK Parti) и MHP, прошедшая в среду продлилась почти 40 минут.

На закрытой для прессы встрече также присутствовали премьер-министр Бинали Йылдырым, заместители председателя MHP Семих Яльчин, Джеляль Адан и Мустафа Калайджи.

Чрезвычайное положение в Турции начало действовать 21 июля 2016 года сроком на три месяца после попытки военного переворота 15 июля, организованной Гюленистской террористической группой (FETÖ) и унесшей жизни 250 человек, более тысячи пострадали.

Из-за продолжающейся угрозы FETÖ и других террористических групп в стране этот режим стабильно продлевался парламентом, и нынешний трёхмесячный период завершается 19 июля.