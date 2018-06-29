Покупка Турцией российских С-400 не представляет угрозы для НАТО

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не представляет каких-либо угроз для союзников по НАТО. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Мы купили их для обеспечения собственной защиты. Так что мы не покупали их, чтобы угрожать нашим союзникам. Мы будем их контролировать. Покупаемые нами С-400 не представляют угрозу для НАТО», — подчеркнул глава МИД.

Чавушоглу также напомнил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что решение Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы является «самостоятельным решением» Турции.

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Блумберг сообщил, что «угрозы санкций со стороны США не отменят соглашение между Турцией и Россией по поставкам зенитных ракетных систем С-400».

«Турция как суверенная страна вправе самостоятельно принимать решения по подобным вопросам. Турция сама решает, где и какие оборонные системы и технологии приобретать», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, в случае введения Вашингтоном антитурецких санкций на них будет дан соответствующий ответ. Пресс-секретарь президента указал, что подобный шаг США лишь нанесёт ущерб двусторонним отношениям, не заставив при этом Турцию отказаться от своей позиции.

«Вопрос о возврате назад (отказе от покупки С-400 – ред.) не стоит на повестке дня. Соглашения подписаны, в следующем году будет осуществлена передача. Сделка включает трансфер технологий, что является для нас одним из ключевых моментов. Мы не хотим просто приобрести и использовать готовые технологии, мы стремимся к их производству», — сказал он.

Он отметил, что Турция выступает за хорошие отношения с США. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Анкара никогда не брала и не будет брать на себя обязательства, ограничивающие ее суверенитет.

Вместе с тем, Калын отметил, что при наличии соответствующих условий Анкара готова также может рассмотреть вопрос об использовании ЗРК «Пэтриот» и других аналогичных систем западного производства.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтверждён российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесён. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.