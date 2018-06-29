США и Россия должны остановить атаки режима Асада на юге Сирии — глава МИД Чавушоглу

Власти Турции обратились к России, Ирану и США с призывом остановить наступление правительственных войск Сирии в районах на юго-западе страны, заявил в пятницу глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Согласно его словам, США, Иран и Россия несут ответственность за события в провинции Дераа на юге Сирии, поскольку они договорились о зоне деэскалации в этом районе и должны принять меры, чтобы пресечь действия асадовского режима.

«Сторонники режима Асада напали на этот регион: у кого было соглашение? У США и России. Теперь они несут ответственность за происходящее, и им нужно прекратить [нарушения режима]. Если все соглашения перестанут работать, тогда политический процесс, результаты саммитов, прошедших в Женеве, Астане, в Сочи потеряют своё значение», — подчеркнул Чавушоглу.

Южные районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду, примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договорённости России, США и Иордании.

Ранее госдеп США обвинял просирийские силы в нанесении авиа- и артиллерийских ударов по этой зоне.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии, параллельно военной операции против «Джебхат ан-Нусры», которая свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путём ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.