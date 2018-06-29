Турция не откажется от покупки российских С-400

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал возможность применения США санкций против Турции в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Турция как суверенная страна вправе самостоятельно принимать решения по подобным вопросам. Турция сама решает, где и какие оборонные системы и технологии приобретать», — сказал пресс-секретарь президента в интервью телеканалу Bloomberg.

По его словам, в случае введения Вашингтоном антитурецких санкций на них будет дан соответствующий ответ. Пресс-секретарь президента указал, что подобный шаг США лишь нанесёт ущерб двусторонним отношениям, не заставив при этом Турцию отказаться от своей позиции.

«Вопрос о возврате назад (отказе от покупки С-400 – ред.) не стоит на повестке дня. Соглашения подписаны, в следующем году будет осуществлена передача. Сделка включает трансфер технологий, что является для нас одним из ключевых моментов. Мы не хотим просто приобрести и использовать готовые технологии, мы стремимся к их производству», — сказал он.

Он отметил, что Турция выступает за хорошие отношения с США. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Анкара никогда не брала и не будет брать на себя обязательства, ограничивающие ее суверенитет.

Вместе с тем, Калын отметил, что при наличии соответствующих условий Анкара готова также может рассмотреть вопрос об использовании ЗРК «Пэтриот» и других аналогичных систем западного производства.