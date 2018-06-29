EC согласился выделить 3 миллиарда евро для сирийских беженцев в Турции

Лидеры 28 стран Евросоюза на саммите одобрили документ по проблемам миграции. Переговоры по этому вопросу шли почти 12 часов.

Так, Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создаёт риски для регулирования Шенгенской зоны и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

Принятый документ предусматривает усиление мер по ограничению въезда мигрантов, борьбу с организаторами трафика, создание контролируемых центров для беженцев, а также возвращение мигрантов, которые прибыли с территории Турции.

В 2016 году Евросоюз и Анкара согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом, согласно которому Европа оказывает финансовую помощь Турции на приём беженцев, возвращает всех мигрантов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и принимает беженцев-сирийцев из Турции по принципу «один за одного».

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны ЕС собираются усилить работу ЕС по обеспечению безопасности внешних границ (Frontex) и выделить Турции 3 миллиарда в рамках соглашения по беженцам.

«Мы договорились, что второй транш для Турции будет выделен, потому что Турция многое обеспечивает для беженцев»,— отметила она.

Европа переживает самый серьёзный со времён Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооружённых конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.