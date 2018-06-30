Президентская республика: как изменится Турция после выборов

Почти неделю назад, 24 июня, в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы, которые стали одним из важнейших событий в истории республики, ведь страна переходит на новую форму правления.

По итогам выборов, на которых с абсолютным большинством победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция начинает переход от парламентской формы правления к президентской. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были приняты на референдуме в апреле 2017 года.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, что принесёт в политическую систему стабильности и значительно упростит процесс принятия решений в стране. Он будет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Будет сокращено число министерств с 26 до 15, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте.

В парламентской системе, чтобы прийти к исполнительной власти, нужно обеспечить парламентское большинство, поэтому законодательная и исполнительная ветви власти напрямую взаимосвязаны и невозможно иметь эффективную и независимую систему «сдержек и противовесов» (check and balances). Другими словами, победивший только на парламентских выборах получал котроль и над законодательной, и исполнительной властью. Теперь же обе ветви власти напрямую выбираются народом, что обеспечивают более очевидное разделение государственной власти.

Ярким примером подобной системы в мире является США — в стране нередко можно увидеть президента и Конгресс от разных партий. Так, в последние годы демократа Барака Обамы в Белом доме большинство в Конгрессе было у республиканцев.

В парламентской системе, если исполнительная власть, т.е. правительство, имеет большинство в парламенте, оно может принять любой закон без какого-либо сопротивления. В новой системе разделение между исполнительной и законодательной ветвями сильнее.





Вместе с тем парламент получит определённые рычаги контроля над главой государства, так как парламент получит возможность созывать специальные комиссии для расследования противоправных действий президента и даже инициировать процедуру импичмента, при условии абсолютного большинства голосов.

В прежней системе единственным преступлением, за которое мог быть обвинён президент, была государственная измена. В новой системе, президенту может быть предъявлено обвинение в любом преступлении в соответствии с Уголовным кодексом Турции. Но президент не подвергается импичменту автоматически после обвинений. Он должен быть признан виновным в совершении преступления для дальнейшего отстранения от должности.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, президентская форма правления позволит Турции более быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира.

Парламентская форма правления действовала в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.