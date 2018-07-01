ВС Турции и США провели 7-й этап патрулирования в сирийском Манбидже

Турецкая армия и ВС США осуществили седьмой этап патрулирования в зоне разграничения между Манбиджем и районами севера Сирии, освобожденным от террористов в рамках операции «Щит Евфрата».

Турецкие и американские военные действовали независимо друг от друга, но при этом координировали свои действия.

Анкара и Вашингтон четвёртого июня достигли договоренности о выводе отрядов сирийского крыла террористов PKK — YPG из района Сирии, расположенного к западу от реки Евфрат.

Мюнбич был захвачен террористами YPG/PKK в августе 2016 года при поддержке США. 90 процентов населения этого района сирийской провинции Алеппо составляют этнические арабы.

Первый и второй этапы патрулирования в Мюнбиче были осуществлены турецкой армией 18 июня и 20 июня, третий и четвертый — 22 и 24 июня. Пятый и шестой этап патрулирования был проведен 26 и 28 июня.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.