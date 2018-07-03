Эрдоган совершит первые после выборов визиты в Азербайджан и Северный Кипр

Президент Реджеп Тайип Эрдоган нанесёт первые после своего переизбрания зарубежные визиты в Турецкую республику Северного Кипра и Азербайджан, сообщил представитель пресс-службы администрации турецкого лидера во вторник.

«Наш президент совершит визиты в Турецкую республику Северного Кипра и Азербайджан 10 июля. После этого он отправится в Брюссель на саммит НАТО, который пройдёт 11 июля», — сообщил источник.

Он добавил, что первые визиты в Северный Кипр и Азербайджан являются в последние годы традиционными для турецких лидеров после их избрания.

Согласно предварительным итогам президентских выборов 24 июня, Эрдоган победил на них с результатом 52,6 процента, его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже набрал 30,6 процента. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития (AK Parti), которая набрала 42,6 процента, националистическая Партия национального движения (MHP) набрала 11,1 процента. Таким образом, объединяющий их «Народный альянс» получил 53,7 процента голосов и большинство мест в парламенте. Окончательные итоги выборов будут оглашены 5 июля.