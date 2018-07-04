Инаугурация Эрдогана и оглашение состава нового кабмина Турции состоится 9 июля

Время сфокусироваться на будущем Турции, заявил Эрдоган после победы на выборах

Правительство Турции передало полномочия по руководству страной президенту в рамках конституционного перехода от парламентской к президентской форме правления. Об этом говорится в опубликованном в среду в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete указе кабинета министров.

Изменения вступят в силу с момента принесения президентом присяги. Это произойдет 9 июля в ходе заседания парламента. В этот же день будет оглашён состав нового правительства Турции. Перед этим завершающее свою работу правительство выпустит еще несколько указов, регламентирующих формальный переход к президентской системе и официальное упразднение поста премьер-министра и связанных с ним государственных институтов.

Документ регламентирует изменения в десятках законов и подзаконных актов с 1924 по 2017 год. Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, что принесёт в политическую систему стабильности и значительно упростит процесс принятия решений в стране. Он будет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Будет сокращено число министерств с 26 до 16, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте.

Из текстов законов, касающихся сфер ответственности кабмина, изъяты формулировки «премьер-министр», «совет министров» и заменены на «президент», «администрация президента».

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав более 52% голосов. После официального оглашения Центризбиркомом 5 июля результатов выборов начнется формальный процесс перехода к президентской системе в республике.