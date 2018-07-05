Парламент имеет большее влияние в новой президентской системе — Йылдырым

При президентской форме правления в Турции возрастет значимость парламента, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым в интервью Агентству Анадолу.

«Ранее позиция правящей партии являлась определяющей при принятии решений в парламенте. Ни одна из инициатив оппозиции не обретала законодательной силы без одобрения правящей партии. Отныне Кабмин не будет направлять в парламент законопроекты, за исключением проекта госбюджета. Парламент будет сам решать, какой именно законопроект он будет разрабатывать и принимать», — сказал премьер.

Йылдырым сказал, что в 1924-2002 годах экономика Турции росла в среднем на 4,7%, а в 2003-2017 годах, то есть в период правления Партии справедливости и развития, фиксировался рост на 5,7%.

Если бы республика с первых же лет демонстрировала рост на уровне 5,7%, то сегодня Турция была бы не 17-й, а 7-й по величине экономикой мира, отметил премьер, добавив, что ВВП Турции составлял бы 2,3 триллиона долларов, что несколько меньше, чем у Франции.

Премьер Йылдырым также сообщил, что 6 июля действующий Кабмин Турции примет последнее постановление с перечнем мер по продолжению борьбы с террористами в период после отмены режима ЧП.

По итогам выборов, на которых с абсолютным большинством победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция начинает переход от парламентской формы правления к президентской. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были приняты на референдуме в апреле 2017 года.

Относительно шагов по борьбе с терроризмом, премьер Йылдырым подчеркнул, что Турция ликвидирует проблему терроризма в самом зародыше.

От террористов очищена полоса длиной 400 километров вдоль турецко-сирийской границы — от побережья Средиземного моря и до восточного берега Евфрата, сказал турецкий премьер.

Премьер-министр сообщил далее, что турецкая армия очистила от террористов территорию площадью 350 квадратных километров на севере Ирака.

«Борьба с боевиками PKK ведется на обширной территории от границы Ирана и Ирака и до КПП «Хабур», включая район горы Кандиль, где расположены основные базы террористов», — сказал глава правительства.

США также должны принять меры по нормализации отношений с Турцией

Премьер заявил, что Вашингтон также должен принять меры по нормализации отношений с Турцией. «США должны сделать шаг навстречу, чтобы отношения с Анкарой вернулись на уровень истинных партнеров по НАТО», — сказал Йылдырым.

Глава правительства привлёк внимание к тому факту, что Турция сотрудничает с США по ситуации в сирийском Африне. Однако при этом Анкара решительно выступает против наличия любой угрозы нацбезопасности из районов Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. Об этом Анкара чётко заявила Вашингтону, подчеркнул премьер.