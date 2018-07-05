Порошенко и Назарбаев посетят церемонию перехода Турции к президентской системе

Мировые лидеры поздравляют Эрдогана с высокими результатами на выборах

Президентская республика: как изменится Турция после выборов

Президенты 17 стран приедут в Турцию на официальную церемонию перехода республики от парламентской к президентской форме правления.

Мероприятие состоится в президентском комплексе в Анкаре 9 июля. Недавно переизбранный президент Реджеп Тайип Эрдоган примет присягу и начнет свой новый срок в тот же день.

Среди гостей ожидаются президент Украины Пётр Порошенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также президенты Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Грузии, Гвинеи, Замбии, Македонии, Пакистана и Сомали.

Премьер-министры и спикеров парламента нескольких стран тоже ожидаются на церемонии.

После мероприятия президент Эрдоган проведёт официальный ужин.

По итогам президентских выборов 24 июня, на которых с абсолютным большинством победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, Турция начинает переход от парламентской формы правления к президентской. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были приняты на референдуме в апреле 2017 года.

По словам Эрдогана, президентская форма правления позволит Турции более быстрыми темпами войти в число самых развитых стран мира.

Парламентская форма правления действовала в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.