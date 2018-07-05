Предвыборный оппозиционный альянс не станет коалицией в турецком парламенте

Национальный альянс, который объединял основную оппозиционную Народно-республиканскую партию (СHP), Хорошую партию (IP) и Партию процветания (SP), прекращает своё существование и не превратится в коалицию в парламенте, заявил глава Партии процветания Темель Карамоллаоглу в среду.

«Альянс имел отношение к выборам. На этой точке его век закончился», — сказал Карамоллаоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Его заявление подтвердил пресс-секретарь Хорошей партии Айтун Чирай. «Наше сотрудничество не являлось коалицией. Мы создали этот альянс для того, чтобы не допустить нарушений при подсчёте голосов на выборах. Вместе с окончанием выборов закончилась потребность и в альянсе. Наша партия продолжит собственную политику, о которой будет информировать общественность», — заявил Чирай журналистам.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития (AK Parti), которая набрала 42,56 процента и получила 295 из 600 мест в парламенте, Партия национального движения (MHP) набрала 11,1 процента и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их «Народный альянс» получил 53,66 процента голосов и 344 места в парламенте.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 22,65 процента и получает 146 мест в парламенте, Хорошая партия — 9,96 процента и 43 места, Партия процветания — 1,34 процента. В парламент также проходит Партия демократии народов — 11,70 процента голосов и 67 мест.