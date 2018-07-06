Манбидж станет примером для других районов Сирии — Чавушоглу

После завершения реализации Дорожной карты по Манбиджу, Анкара и Вашингтон предпримут аналогичные шаги в других районах Сирии, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что эта позиция чётко фигурирует в американо-турецкой Дорожной карте по Манбиджу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что вывод отрядов сирийского крыла PKK – YPG из зоны, разделяющей Манбидж с районами севера Сирии, освобождёнными от террористов в рамках операции «Щит Евфрата», не означает, что боевики PKK/YPG полностью покинули Манбидж.

«Непосредственно в вопросе реализации Дорожной карты по Манбиджу проблем нет. Вашингтон и Анкара находятся в тесном контакте», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что после вывода всех отрядов террористов, в этот район Сирии вернутся сирийские беженцы из Турции.

США не стоит терять столь важного союзника, как Турция

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил также, что позиция США по террористическому течению Фетуллаха Гюлена вскоре прояснится.

«После того, как все необходимые шаги по вопросу экстрадиции главаря террористического течения будут предприняты, мы поймём, сколь серьёзным является отношение Вашингтона к этому вопросу. Думаю, что США не стоит терять столь важного союзника, как Турция», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил также, что власти США не хотят портить отношения с Анкарой из-за контракта по поставкам российских ЗРК С-400 в Турцию.

Подход США, которые требуют от других стран присоединения к санкциям против России, является неприемлемым, Анкара примет ответные меры против Вашингтона в случае введения санкций против нее из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил Чавушоглу.



«Мы видим, что у США с Россией есть проблемы, США приняли решение по санкциям из-за вмешательства в выборы. Если у меня с кем-то плохие отношения, разве я будут звонить и всем говорить: «Не дружите с ним». Разве так можно? Поэтому мы это не приемлем… Мы С-400 покупаем — а вы против нас вводите санкции за это? Но с таким подходом отношения не пойдут. Если будут санкции, мы ответим», — сказал Чавушоглу в интервью Агентству Анадолу.



Он добавил, что президент США Дональд Трамп ищет выход из ситуации. «Окончательное решение остается за руководством, и оно не хочет портить отношения с нами. У наших лидеров хорошие отношения, но не все они решают, есть и другие структуры. Мы критикуем США за некоторые их решения, но мы союзники», — добавил турецкий министр.

Австрия учтёт опыт Германии в борьбе с РКК

Глава МИД Турции коснулся позиции властей ряда европейских стран по борьбе с пособниками террористической организации РКК.

Мевлют Чавушоглу отметил, что Австрия учтёт опыт Германии, где действует запрет на символику этой террористической организации.

«В Австрии готовят законопроект, аналогичный германскому. Думаю, что уже этой осенью документ будет вынесен на обсуждение австрийского парламента», — сказал турецкий министр.

Условие для нормализации отношений Турции с Израилем

Глава МИД Турции привлёк внимание к ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Чавушоглу, условием для нормализации турецко-израильских отношений является отказ Израиля от политики давления и убийств палестинцев.

Комментируя задержание в Израиле гражданки Турции Эбру Озкан, Мевлют Чавушоглу сообщил, что израильские власти пытаются добиться снижения числа турецких граждан, посещающих Иерусалим. «Анкара, безусловно, не оставит без ответа подобные действия», — предупредил министр.