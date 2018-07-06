Эрдоган поздравил Назарбаева с днём рождения и 20-летием Астаны

Порошенко и Назарбаев посетят церемонию перехода Турции к президентской системе

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, поздравив лидера Казахстана с днем рождения и 20-летием Астаны. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Турецкий лидер пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами», — говорится в сообщении.

Главы государств обменялись мнениями по дальнейшему углублению конструктивного диалога между двумя братскими странами.

Ранее стало известно, что Назарбаев приедет в Турцию на официальную церемонию перехода республики от парламентской к президентской форме правления.