Бинали Йылдырым выдвинут на пост спикера парламента

Премьер-министр Бинали Йылдырым, чья должность будет упразднена после перехода Турции с парламентской на президентскую систему правления, будет назначен правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) на пост спикера парламента, сообщается в субботу.

Ожидается, что спикер будет избран на заседании парламента 12 июля.

Депутат от региона Амасья Наджи Бостанджи был избран Партией справедливости и развития в качестве председателя на закрытой сессии. Депутат от Стамбула Мехмета Муш, депутат от Чанаккале Бюлент Туран, от Денизли — Джахит Озкан, от Токата — Озлем Зенгин и от Чанкыры — Эмин Акбашоглу были избраны заместителями председателя.

Согласно государственному протоколу Турции, спикер парламента является вторым по степени важности государственным чиновником.

Депутаты парламента Турции 27-го созыва, избранные на всеобщих выборах 24 июня, были приведены к присяге на первом заседании меджлиса.

Заседание прошло под председательством старейшего из присутствующих на нем членов парламента, депутата от «Хорошей партии» (IP) Дурмуша Йылмаза.

На открытии парламентской сессии присутствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Каждый из 600 избранных членов парламента зачитал текст присяги.

По слухам, кандидатура Йылдырыма, давнего союзника Эрдогана, будет выдвинута на пост мэра Стамбула на местных выборах, намеченных на март 2019 года.

Нынешний спикер парламента Исмаил Кахраман не баллотировался на другой срок в связи с возрастом и проблемами со здоровьем.

ПОДРОБНОСТИ ПОЗЖЕ...