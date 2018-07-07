Медведев возглавит делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана 9 июля в Анкаре, сообщила пресс-служба кабмина.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, победителем президентских выборов стал Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 52,59 процента. Его инаугурация пройдёт 9 июля, после чего в Турции произойдёт окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются в последнее время. Реализуются два крупных энергетических проекта — АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток». В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетных комплексам (ЗРК) С-400.