Первый президентский указ будет опубликован в понедельник — Эрдоган

Первый президентский указ будет опубликован в понедельник, заявил президент Эрдоган в обращении к парламентской группе правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в четверг, добавив, что состав нового кабмина будет обнародован в 21:00 по местному времени в тот же день сразу после церемонии принятия президентской присяги.

Эрдоган прибыл в здание парламента в субботу на церемонию принятия присяги депутатами, которая, как ожидается, будет длиться дольше обычного, так как число депутатов увеличилось с 550 до 600.

До начала церемонии Эрдоган обратился к парламентской группе его правящей Партии справедливости и развития, сказав что новый кабмин проведёт своё первое заседание в пятницу.

Турция после церемонии инаугурации президента 9 июля вступит в новую эпоху развития, заявил турецкий лидер.



«В понедельник, 9 июля, состоится церемония инаугурации президента Турции, после чего страна вступит в новую эпоху развития. Мы значительно продвинем страну вперёд, решая структурные проблемы нашей экономики, начиная с дефицита платёжного баланса, инфляции и высоких процентных ставок», — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами парламента.

Эрдоган также отметил, что Турция полна решимости искоренить террористическую угрозу. «Мы не остановимся, пока полностью не террор не исчезнет с наших границ. Операции продолжатся до тех пор, пока террористическая группа PKK не будет выведена из Кандиля и, если потребуется, из Синджара», — сказал он.

«Мы наблюдаем, что власти, которые долгое время поддерживали террористические группировки в нашем регионе, осознали решимость Турции в войне с террором и начали искать пути примирения», — добавил он, ссылаясь на сделку между Турцией и США по совместному контролю северного региона Манбидж в Сирии и вывода вооружённых сил «Отрядов народной самообороны» (YPG) сирийского подразделения террористической группы PKK.

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