Состав нового кабмина будет обнародован в понедельник — Эрдоган

Первый президентский указ будет опубликован в понедельник, заявил президент Эрдоган в обращении к парламентской группе правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в четверг, добавив, что состав нового кабмина будет обнародован в 21:00 по местному времени в тот же день сразу после церемонии принятия президентской присяги.

Эрдоган прибыл в здание парламента на церемонию принятия присяги депутатами , которая, как ожидается, будет длиться дольше обычного, так как число депутатов увеличилось с 550 до 600.

До начала церемонии Эрдоган обратился к парламентской группе его правящей Партии справедливости и развития, сказав что новый кабмин проведёт своё первое заседание в пятницу.

Турция после церемонии инаугурации президента 9 июля вступит в новую эпоху развития, заявил турецкий лидер.



«В понедельник, 9 июля, состоится церемония инаугурации президента Турции, после чего страна вступит в новую эпоху развития. Мы значительно продвинем страну вперёд, решая структурные проблемы нашей экономики, начиная с дефицита платёжного баланса, инфляции и высоких процентных ставок», — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами парламента.

Эрдоган также отметил, что Турция полна решимости искоренить террористическую угрозу. «Мы не остановимся, пока полностью не террор не исчезнет с наших границ. Операции продолжатся до тех пор, пока террористическая группа PKK не будет выведена из Кандиля и, если потребуется, из Синджара», — сказал он.

«Мы наблюдаем, что власти, которые долгое время поддерживали террористические группировки в нашем регионе, осознали решимость Турции в войне с террором и начали искать пути примирения», — добавил он, ссылаясь на сделку между Турцией и США по совместному контролю северного региона Манбидж в Сирии и вывода вооружённых сил «Отрядов народной самообороны» (YPG) сирийского подразделения террористической группы PKK.

После выступления Эрдогана парламентская группа правящей Партии справедливости и развития приняла решение выбрать депутата от региона Амасья Наджи Бостанджи в качестве председателя. Депутат от Стамбула Мехмета Муш, депутат от Чанаккале Бюлент Туран, от Денизли — Джахит Озкан, от Токата — Озлем Зенгин и от Чанкыры — Эмин Акбашоглу были избраны заместителями председателя на закрытой сессии.

Депутат от Стамбула Мустафа Шеноп был избран заместителем спикера парламента. Ожидается, что парламент выберет спикера в четверг, а затем уйдёт в отпуск с 15 июля по 1 октября. На этот пост партия выдвинула премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Планируется, что турецкие депутаты соберутся в 2 часа дня в субботу, чтобы принести клятву в 600-местном парламенте спустя две недели после президентских и парламентских выборов 24 июня.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран 24 июня, что позволит ему получить расширенные полномочия после перехода страны с парламентской на президентскую форму правления.

Согласно изменениям, президент становится главой государственной системы, что принесёт в политическую систему стабильности и значительно упростит процесс принятия решений в стране. Он будет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена.