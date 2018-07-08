18,6 тысяч госслужащих уволены в Турции в связи с попыткой переворота

Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введённого в стране после попытки переворота в июле 2016 года, на основании которого с госслужбы уволены ещё 18.632 человек, подозреваемых в причастности к Гюленистской террористической группе (FETÖ).

Согласно постановлению, опубликованному в воскресенье в официальном издании Resmi Gazete, из ВС Турции уволены 6.152 человека, в том числе 3.077 — из сухопутных войск, 1.126 — из ВМС, 1.949 — из ВВС. Из службы безопасности уволены 8.998 сотрудников, из жандармерии — 649. Увольнения коснулись также сотрудников минюста (1.051 уволенный), минобразования (658), управления по делам религии (240), МИД (38), государственных университетов (199). Кроме того, закрыты 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал.



Это самая большая группа госслужащих, уволенных в рамках одного постановления, принятого в условиях действия режима ЧП. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действие режима ЧП может быть отменено 18 июля, когда истечёт его очередной трёхмесячный срок.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек, более 2 тысяч человек получили ранения.



Режим ЧП был введён в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трёхмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлён 18 апреля.