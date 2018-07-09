Турция перейдёт на новую форму правления после инаугурации Эрдогана

Президентская республика: как изменится Турция после выборов

После церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в Турции официально начнёт действовать новая система правления – президентская республика.

Церемония вступления в должность президента Турции пройдет в Президентском комплексе в Анкаре, после чего будет объявлен состав нового Кабинета министров.

Представители СМИ проявляют большой интерес к событию.

В церемонии примут участие главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций.

В 16:30 по местному времени Эрдоган принесет присягу в присутствии членов действующего правительства и депутатов в здании Великого национального собрания Турции (парламент), а в 17:15 посетит мавзолей основателя Турецкого Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Затем к 18:00 в Президентском комплексе начнется торжественная церемония инаугурации с участием большого числа глав государств, правительств и делегаций.

Президента Эрдогана и его супругу в Президентском комплексе встретит глава администрации президента Фахри Касырга.

При въезде в Президентский комплекс кортеж Эрдогана будет сопровождать конная гвардия.

Будет произведен 101 пушечный выстрел.

Гостям церемонии вступления в должность главы турецкого государства будут вручены памятные монеты номиналом — 1 турецкая лира. Часть этих монет будет впоследствии введена в обращение.

Кроме того, будут напечатаны особые марки ко дню церемонии.