Эрдоган принёс президентскую присягу в парламенте Турции

Реджеп Тайип Эрдоган принёс присягу в турецком парламенте в присутствии членов правительства и депутатов в связи с его вступлением в должность президента Турции в качестве первого главы государства после перехода к новой системе правления.

«Как президент республики клянусь честью и совестью перед Великим национальным собранием Турции и перед историей защищать существование и независимость государства, неделимую целостность страны и нации, безусловный суверенитет нации, соблюдать Конституцию, нормы права, быть приверженцем демократии, принципов светской республики, не отклоняться от идеала, согласно которому каждый имеет возможность пользоваться правами человека и основными свободами при условии национального мира и преуспевания в духе национальной солидарности и правосудия, прилагать все силы, чтобы сохранять и возвеличивать славу и честь Турецкой республики и исполнять без предубеждения функции, которые я принял», — говорится в тексте присяги, зачитанном Эрдоганом.

С принятием Эрдоганом присяги в Турции официально начала действовать президентская форма правления.

После парламента президент отправился в мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка — Аныткабир.

Церемония вступления в должность президента Турции пройдёт в Президентском комплексе в Анкаре, после чего будет объявлен состав нового Кабинета министров.

В церемонии примут участие несколько глав государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций.

В 18:00 в Президентском комплексе начнётся торжественная церемония инаугурации.

Президента Эрдогана и его супругу в Президентском комплексе встретит глава администрации президента Фахри Касырга.

При въезде в Президентский комплекс кортеж Эрдогана будет сопровождать конная гвардия.

Будет произведён 101 пушечный выстрел.

Гостям церемонии вступления в должность главы турецкого государства будут вручены памятные монеты номиналом — 1 турецкая лира. Часть этих монет будет впоследствии введена в обращение.

Кроме того, ко дню церемонии будут напечатаны особые марки.