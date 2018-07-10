Эрдоган встретился с президентом Азербайджана в ходе первого визита после инаугурации

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе первого визита за границу после своей инаугурации.

Алиев поприветствовал Эрдогана президентском дворце в Баку.

По традиции лидеры Турции и Азербайджана совершают первые зарубежные визиты в страны друг друга.

После прибытия в Международный аэропорт Гейдар Алиев глава турецкого государства направился в Аллею почетного захоронения, где почтил память Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой.

Эрдоган возложил венок к памятнику Гейдара Алиева и цветы к могиле Зарифы Алиевой.

Затем турецкий лидер посетил Аллею шехидов и возложил венок к Монументу вечного огня, также возложив венок к памятнику павшим турецким воинам.

Президент Турции оставил запись в памятной почетной книге Аллеи.

«Горд предстать перед вами в качестве первого президента Турции периода президентской системы правления. Ваш героизм и подвиги вдохновляют нас на новые свершения. Будем и впредь прилагать усилия с целью развития турецко-азербайджанских связей по всем направлениям», — написал глава государства.