Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабинета министров Турции.

«Сегодня успешно завершено одно из самых важных демократических преобразований в истории нашей страны. Турция вошла в число немногих стран в мире, которым удалось демократическим путем изменить систему правления», - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, референдум 16 апреля (Конституционный референдум, состоявшийся в Турции 16 апреля 2017 года – ред.) и выборы 24 июня стали ярким подтверждением высокого уровня развития демократии в Турции.

«Мы вошли в эпоху президентской системы. Мы закончили построение архитектуры нашей администрации. Мы снизили число министерств, некоторые министерства объединили. Верю, что эти преобразования помогут оптимизировать нашу работу», — сказал Эрдоган.



Количество министерств сократилось с 21 до 16. Среди упраздненных — министерство по делам ЕС, функции которого теперь будет выполнять министерство иностранных дел. В министерство торговли вошло упраздненное министерство экономики. Среди новых укрупненных министерств — министерство труда, социального обслуживания и семьи, министерство промышленности и технологий, министерство финансов и казначейства, министерство сельского и лесного хозяйства, министерство транспорта и инфраструктуры.



На прошедших в Турции 24 июня президентских выборах Эрдоган победил с результатом в 52,59 процента. Его инаугурация состоялась в понедельник, после чего в Турции произошел окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления.

В состав Кабинета министров вошли:

Вице-президент - Фуат Октай

Министр юстиции - Абдульхамит Гюль

Министр казначейства и финансов - Берат Албайрак

Министр иностранных дел - Мевлют Чавушоглу

Министр национальной обороны - Хулуси Акар

Министр внутренних дел - Сулейман Сойлу

Министр культуры и туризма - Мехмет Эрсой

Министр труда, соцуслуг и семьи - Зехра Зюмрют Селчук

Министр энергетики и природных ресурсов - Фатих Дёнмез

Министр молодёжи и спорта - Мехмет Касапоглу

Министр национального образования - Зия Сельчук

Министр здравоохранения - Фахреттин Коджа

Министр торговли - Рухсар Пекджан

Министр транспорта и инфраструктуры - Джахит Туран

Министр промышленности и технологий - Мустафа Варанк

Министр сельского и лесного хозяйства - Бекир Пакдемирли

Министр окружающей среды и градостроительства - Мурат Курум

В то же время, командующий сухопутными войсками Турции генерал армии Яшар Гюлер был назначен новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции.