Президент Эрдоган прибыл в Брюссель на саммит НАТО

Эрдоган и Трамп встретятся на саммите НАТО в Брюсселе

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств стран НАТО.

Эрдоган принял участие в церемонии встречи лидеров стран-участниц НАТО и званом обеде в штаб-квартире альянса. Церемония с участием глав 29 стран НАТО началась во дворе штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Руководил церемонией генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Генсек НАТО пожал руки лидерам всех стран НАТО, в том числе Турции.

Эрдоган и Трамп общаются, вместе направляясь на съёмку общего фото участников саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселеhttps://t.co/WmNpSJyTlx pic.twitter.com/FGBGRJOOCq — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 11, 2018

Затем Столтенберг и лидеры 29 стран-участниц альянса ознакомились с выставкой, рассказывающей об истории и деятельности НАТО.

Президент Эрдоган побеседовал с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Церемония сопровождалась авиашоу, перед началом которого президент Турции провел долгую беседу с президентом США Дональдом Трампом.

От Турции на авиашоу были представлены два вертолета T129 Atak, которые впервые были задействованы в мероприятии международного уровня.

По завершении авиашоу президент Эрдоган побеседовал с генсеком НАТО.

Далее Эрдоган примет участие в первом заседании глав государств и правительств стран НАТО.

После этого запланированы отдельные встречи главы Турецкого государства с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Затем Эрдоган сфотографируется для памятного фото с участниками саммита.

Глава Турецкого государства также примет участие в званом обеде, организованном в Художественном музее Парка Пятидесятилетия.