Турция хочет справедливого урегулирования на Кипре — Эрдоган

Эрдоган встретился с президентом Азербайджана в ходе первого визита после инаугурации

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший с визитом в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), заявил о решимости Анкары отстаивать интересы местной турецкой общины.

«Турция никогда не позволит, чтобы турки-киприоты оказались в положении меньшинства в греческом государстве на Кипре», — заявил турецкий лидер на совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Мустафой Акынджи в Лефкоше.

По словам Эрдогана, в ходе двусторонних переговоров с лидером ТРСК Мустафой Акынджы был обсуждён целый ряд актуальных вопросов повестки дня, включая кипрское урегулирование.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара никогда не смирится с тем, чтобы турецкая община Кипра страдала из-за неурегулированности кипрского вопроса.

«Кипр — это наш национальный вопрос, мы также стремимся к справедливому и устойчивому урегулированию на Кипре», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подверг резкой критике неконструктивную позицию греческой общины Кипра в вопросе разрешения кипрской проблемы.

«Турецкая сторона на протяжении последних 50 лет прилагала все необходимые усилия, однако, к сожалению, несмотря на все наши попытки итогом процессов, направленных на всеобъемлющее урегулирование на Кипре, стала безрезультатная конференция по Кипру, состоявшаяся год назад. Причина этого заключается в том, что греческая сторона продолжает видеть себя в качестве единственного хозяина острова, отказываясь установить партнёрство с турками-киприотами на основе политического равноправия и делиться с ними политической властью. К сожалению, за прошедший год мышление греческой стороны не претерпело никаких изменений. Отныне никто не должен сомневаться в том, что греки-киприоты не могут представить себе совместного будущего с турками-киприотами», — сказал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции отметил, что Анкара будет оказывать всестороннее содействие экономическому развитию ТРСК.

«В предстоящий период мы намерены превратить ТРСК в центр притяжения в Восточном Средиземноморье и увеличить вдвое уровень дохода на душу населения», — сказал президент Эрдоган.

Он также отметил, что Анкара и Лефкоша будут и впредь вносить вклад в укрепление стабильности в Восточном Средиземноморье.