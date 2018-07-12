Спикером парламента Турции стал Бинали Йылдырым

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Бинали Йылдырым одержал победу на выборах спикера парламента в третьем туре, получив 335 голосов.

В соответствии с конституцией выборы были проведены путём тайного голосования.

В первом туре Йылдырым получил 331 голос на выборах спикера в 600-местный парламент, в то время как кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Эрдоган Топрак получил 134 голоса.

Так как ни один кандидат не заручился поддержкой двух третей депутатов, выборы перешли во второй тур, в котором Йылдырым получил 336 голосов.

В результате голосования в третьем туре он одержал победу, получив 335 голосов.

Йылдырым служил на посту премьер-министром до начала этой недели, когда должность была упразднена в результате перехода Турции на президентскую форму правления.

Турецкие депутаты в четверг начали голосовать на выборах первого спикера Великого национального собрания Турции в рамках новой государственной системы.

Партия националистического движения (MHP) объявила, что поддержит кандидата от AK Parti.

Кандидат CHP, бывший министр по делам молодёжи и спорта, является законодателем от Стамбула.

Другая оппозиционная партия, «Хорошая партия» (IP), назначила Хайреттина Нухоглу в качестве кандидата на пост спикера парламента. Нухоглу также является депутатом от Стамбула.

От Демократической партии народов (HDP) был выдвинут в качестве кандидата на эту должность Мерал Даниш Бешташ. Он представляет юго-восточную провинцию Сиирт.

Все туры голосования проводились последовательно.

AK Parti имеет 290 мест в парламенте, в то время как у CHP - 144 места, у HDP - 67 мест, у MHP - 49, у IP - 42, у SP – два. Демократическая партия (DP) и Партия великого союза (BBP) имеет по одному месту в Великом национальном собрании.