Спикером парламента Турции стал Бинали Йылдырым

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Бинали Йылдырым одержал победу на выборах спикера парламента в третьем туре, получив 335 голосов.
В соответствии с конституцией выборы были проведены путём тайного голосования.
В первом туре Йылдырым получил 331 голос на выборах спикера в 600-местный парламент, в то время как кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Эрдоган Топрак получил 134 голоса.
Так как ни один кандидат не заручился поддержкой двух третей депутатов, выборы перешли во второй тур, в котором Йылдырым получил 336 голосов.
В результате голосования в третьем туре он одержал победу, получив 335 голосов.
Йылдырым служил на посту премьер-министром до начала этой недели, когда должность была упразднена в результате перехода Турции на президентскую форму правления.
Турецкие депутаты в четверг начали голосовать на выборах первого спикера Великого национального собрания Турции в рамках новой государственной системы.
Партия националистического движения (MHP) объявила, что поддержит кандидата от AK Parti.
Кандидат CHP, бывший министр по делам молодёжи и спорта, является законодателем от Стамбула.
Другая оппозиционная партия, «Хорошая партия» (IP), назначила Хайреттина Нухоглу в качестве кандидата на пост спикера парламента. Нухоглу также является депутатом от Стамбула.
От Демократической партии народов (HDP) был выдвинут в качестве кандидата на эту должность Мерал Даниш Бешташ. Он представляет юго-восточную провинцию Сиирт.
Все туры голосования проводились последовательно.
AK Parti имеет 290 мест в парламенте, в то время как у CHP - 144 места, у HDP - 67 мест, у MHP - 49, у IP - 42, у SP – два. Демократическая партия (DP) и Партия великого союза (BBP) имеет по одному месту в Великом национальном собрании.