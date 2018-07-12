Эрдоган, Мэй и Меркель смотрели полуфинал ЧМ на телефоне Чавушоглу

Чемпионат мира – событие, к которому лишь немногие остаются безразличными, что было доказано на саммите глав государств и правительств стран НАТО в среду.

Время игры, где за место в финале боролись сборные Англии и Хорватии, выпало на вечер, когда лидеры НАТО находились на рабочем ужине в Брюсселе, но когда обстановка накалилась и основного времени не хватило для выявления победителя, лидеры стран альянса не удержались от просмотра хотя бы последних минут матча.

Эрдоган, Мэй, Меркель и Рама собрались вокруг министра иностранных дел Чавушоглу, который показывал матч полуфинала ЧМ между Англией и Хорватией на своём телефоне, чтобы вместе понаблюдать за последними минутами встречи https://t.co/FfEV6V8JB2 pic.twitter.com/QP4EekxXMd — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 12, 2018

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Албании Эди Рама собрались вокруг министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который показывал матч со своего мобильного телефона, чтобы вместе понаблюдать за последними минутами встречи.

После финального свистка Эрдоган, Меркель и Рама пытались утешить Мэй из-за проигрыша сборной Англии.

Полуфинальный матч, который прошёл в Москве на стадионе «Лужники», обслуживал турецкий арбитр Джунейт Чакыр.

В полуфинале ЧМ по футболу в России сборная Хорватии обыграла команду Англии со счетом 2-1, получив путёвку в финал мундиаля, где она сыграет против Франции.