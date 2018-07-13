Экс-премьер и спикер парламента Турции Йылдырым получил высшую госнаграду страны

Президент Реджеп Тайип Эрдоган наградил экс-премьера страны, спикера парламента Бинали Йылдырыма высшей государственной наградой — медалью Şeref («Честь»).



«Бинали Йылдырым проявил героизм во время попытки переворота в июле 2016 года, решительно выступив в защиту демократии и независимости Турции. Его позиция заслужила уважение сограждан», — сказал Эрдоган на церемонии награждения.



Президент Турции отметил, что последний премьер с 2002 года занимал различные должности в правительстве, он вн"с значительный вклад в развитие Турции и рост благосостояния населения.



По завершении выступления Эрдоган наградил Йылдырыма медалью Şeref за особый вклад в государственную деятельность.

Всеобщие выборы в Турции 24 июня закончились победой Эрдогана и возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), альянс которой с националистической Партией национального движения получил большинство в новом парламенте. После инаугурации Эрдогана 9 июля страна перешла на президентскую форму правления. Должность премьер-министра при новой системе упраздняется. В четверг Йылдырым был избран спикером парламента Турции.