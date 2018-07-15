Бинали Йылдырым почтил память героев 15 июля 2016 года

Турция будет всегда помнить о героях 15 июля 2016 года, сказал спикер Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым.

Во вторую годовщину предотвращения попытки переворота 15 июля, председатель парламента посетил кладбище Каршыяка в Анкаре, где возложил цветы к могилам граждан, отдавших жизни за свободу и демократию в Турции. «Наш долг – сохранить целостность страны, обеспечить единство 81 миллиона жителей Турции», — сказал Йылдырым.

Наряду с Йылдырымом в церемонии участвовали глава МВД Турции Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, губернатор провинции Анкара Эрджан Топаджа, глава Управления сил жандармерии, генерал Ариф Четин, исполняющий обязанности главы Управления полиции Анкары Эрхан Гюльверен.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Были зачитаны аяты из Корана.

Йылдырым побеседовал с родными и близкими павших героев. «Боль утраты свежа, хотя прошло уже два года. Мы обещали гражданам, что не забудем и не позволим забыть измену родине. Более 250 жителей этой страны отдали жизни во имя будущего этой страны», — сказал спикер парламента.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооружённого захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.