Генштаб ВС Турции передан в подчинение Минобороны

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал новый указ в рамках президентской системы правления.

Согласно указу, Генштаб ВС Турции передан в подчинение Министерства национальной обороны.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) и Управление по делам диаспоры и соотечественников перешли в ведение Министерства культуры и туризма Турции.

При МВД страны создано Управление по координации шагов по устранению последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Кроме того, согласно указу, вице-президенты, а также министр казначейства и финансов и министр национального образования вошли в состав Высшего военного совета Турции.

Заседания Совета национальной безопасности (СНБ) будут проводиться раз в два месяца по инициативе главы государства. В периоды, когда президент не сможет участвовать в заседаниях СНБ, его обязанности будет выполнять вице-президент.