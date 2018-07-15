Эрдоган и Путин обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудят палестино-израильское урегулирование и Сирию

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии, сообщила администрация главы турецкого государства.

Добавляется, что Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчёркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям.

«Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что сближение позиций государств-членов Международной коалиции по борьбе с ДАЕШ со странами-участницами астанинского процесса ускорит процесс политического урегулирования в Сирии.

Президент Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с нанесением ударов по населённым пунктам в сирийской провинции Дераа.

Турецкий лидер предупредил, что в случае, если режим Асада предпримет схожие шаги в сирийском Идлибе, это станет непоправимым ударом по основам договорённостей, достигнутых в Астане.

Эрдоган подчеркнул, что отсутствие негативных процессов в Идлибе станет залогом участия представителей сирийской оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии, который намечен на 30-31 июля в Астане.

Лидеры двух стран подчеркнули решимость к дальнейшему углублению турецко-российского сотрудничества, выразили удовлетворение реализацией энергетических проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Эрдоган и Путин также договорились о двусторонней встрече в конце текущего месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС.